„Partidul Șor dovedește, in ultimele 8 saptamani, ca este parte a unei acțiuni coordonate, a unei grupari care acționeaza coordonat, pe banii furați ai Republicii Moldova, inclusiv cu suportul unor grupuri de interes straine care au in spate Moscova și care incearca sa destabilizeze situația, sa schimbe cursul democratic al Republicii Moldova”, a declarat ministrul de Interne, Ana Revenco. Oficialul guvernamental a precizat ca acțiunile Partidului Șor au loc profitand de situația tensionata actuala in domeniul economic și social. „Este mult prea suficient pentru a realiza urmatorul pas, mult mai…