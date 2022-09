Stiri pe aceeasi tema

- Refugiata la sediul unei asociatii caritabile pentru a scapa de concubinul violent, o femeie a cerut revocarea ordinului de protectie pe care chiar ea il solicitase. Pentru a asigura insa protectia victimelor violentei domestice, legea impune conditii foarte restrictive pentru anularea interdictiilor.…

- Seria pensionarilor cu greutate din zona serviciilor secrete a ajuns și la Serviciul de Protecție și Paza (SPP) condus de eternul Lucian Pahonțu. Presedintele Klaus Iohannis a semnat ieri decretul privind trecerea in rezerva a generalului de brigada – cu o stea, Costin Nedelea, din Serviciul de Protectie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 5 august 2022, decretul privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada - cu o stea Nedelea Costin din Serviciul de Protecție și Paza - la data de 8 august 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a susținut la Oradea prima conferința de presa dupa eliberarea din inchisoare produsa in urma cu exact un an. El a prezentat un program al noului sau partid, Alianța Pentru Patrie, și a promis ca, daca revine la putere, va naționaliza companiile straine și va interzice…

- Guvernul recomanda din nou masca de protecție sanitara in spații interioare, mai ales in mijloacele de transport in comun, in contextul creșterii numarului de infectari cu COVID. Purtatorul de cuvant al Executivului a declarat ca „deocamdata nu avem in acest moment activat vreun cadru legal care sa…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis și garnitura sa de guvernanți stau ghiocel in fața oficialilor straini care vin la noi in țara și ne defaimeaza și cer autonomie. Ba le mai asigura și paza și protecția. Serviciul de Protecție și Paza din Romania a asigurat paza premierului Ungariei la adunarea…

- Ultimele declarații de avere publicate dupa 15 iunie 2022 evidențiaza o serie de paradoxuri privind remunerația unor persoane publice de la varful statului. Pahonțu – 5.300 de euro/luna, Iohannis – 3.050 de euro/luna Directorul Serviciului de Protecție și Paza, Lucian Pahonțu, este mai bine remunerat…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se intalneste, miercuri, la Baza Mihail Kogalniceanu, cu presedintele Klaus Iohannis, cei doi urmand sa discute despre consolidarea Parteneriatului Strategic romano-francez, aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, dar si despre evolutia situatiei de securitate…