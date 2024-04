Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu, dar și candidatul susținut de PSD și PNL la funcția de primar general al Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, au participat, marți, la conferința de alegeri a PSD București."Da, mi-aș fi dorit ca doamna Gabriela Firea sa fie candidata Partidului Social Democrat și a noastra…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, le-a transmis, marti, social-democratilor bucuresteni ca in data de 9 iunie Catalin Cirstoiu va fi primarul general al Capitalei, dar acest lucru se poate realiza doar cu sprijinul lor si al presedintei organizatiei de Bucuresti, Gabriela Firea. Seful Executivului…

- Mai ales dupa ce mai mulți lideri apropiați de Coaliție au declarat public ca l-ar susține mai degraba pe Cristian Popescu Piedone. Analiștii politici sunt de parere ca planul din umbra al Coaliției ar fi fost tocmai sa il ridice in sondaje pe primarul din Sectorul 5, ca sa o oblige pe Gabriela Firea…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca partidul a aprobat in sedinta Biroului Politic National candidatul pentru Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, candidatii pentru primariile Sectorului 1 si 6 si a convocat o ședința de urgența pentru fuziunea cu ALDE și alianța cu PSD. „Am validat…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a venit la conferința de prezentare a lui Catalin Cirstoiu, noul candidat al PSD-PNL la Primaria Capitalei. In cadrul discursului, Firea a explicat ce inseamna, in viziunea sa, un cetațean fericit. In tot discursul, Firea a evitat sa pronunțe numele…

- Coaliția se uita din nou dupa un candidat comun PSD-PNL, dar care sa nu fie in niciunul dintre partide. Ultimul nume vehiculat pentru a fi masurat e arhitectul Tiberiu Florescu, in timp ce o a doua varianta e Catalin Cirstoiu.

- Liberalii nu-l vor mai susține pe Nicușor Dan pentru candidatura la Primaria Generala și anunța ca vor avea propriul lor candidat. Informația a fost confirmata de catre Nicolae Ciuca. „Am nominalizat și avem o conducere la nivelul filialei București. Domnul ministru Sebastian Burduja este președintele…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a marturisit, in emisiunea Insider politic de la Prima TV, ca n-a votat cu candidatul social-democrat Viorica Dancila la alegerile prezidentiale din 2019. ”Eu, in 2014, l-am votat pe Victor Ponta si in 2019, in turul doi, n-am fost la vot. Pentru prima data,…