- SUA a autorizat pentru prima data vanzarea de carne de pui produsa in laborator de doua companii, transmite AFP. Ministerul american al Agriculturii(USDA) a controlat și a aprobat sistemele de securitate sanitara ale companiilor Upside Foods și Good Meat, a indicat pentru AFP purtatorul de cuvant. Aceste…

- Producatorii de bauturi care se incadreaza in normele Sistemului Garantie-Returnare (SGR) pot semna, incepand de miercuri, contractele de prestari servicii cu RetuRO in platforma dedicata, se arata intr-un comunicat de presa al administratorului de sistem. Contractele de prestari servicii pot fi accesate…

- Guvernul a introdus pe ordinea de zi a ședinței de miercuri un proiect de lege de modificare a OUG 77/2011 privind taxa clawback (taxa trimestriala platita de producatorii de medicamente) astfel incat producatorii romani sa plateasca aceeași taxa clawback platita de producatorii de medicamente straini.…

- ”Decalajul intre companiile din Romania si cele din nordul si vestul Europei in materie de digitalizare si educatie manageriala depaseste 10 ani”, potrivit unei analize a DigiSinergy, companie de tehnologie si expert in transformarea digitala a business-urilor. In prezent, in Romania, doar marile companii…