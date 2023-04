Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara, 3 aprilie 2023, a adus multe conversații in casa Mireasa Capriciile - Iubirii și asta pentru ca Irina a fost cuprinsa de dorul lui Alex, iar de aici toți concurenții au vorbit. Fostul concurent de la Mireasa a vorbit cu ea prin telefon. Iata ce și-au spus cei doi!

- Ediția din aceasta seara, 23 martie 2023, a adus cateva discuții in casa Mireasa Capriciile - Iubirii și asta pentru ca Hatice a marturisit ca se simte respinsa de Mihai. Concurenta de la Mireasa este dezamagita de comportamentul iubitului ei. Iata ce marturisitri au facut cei doi concurenți despre…

- Ediția din aceasta seara, 13 martie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multa tensiune in casa și asta pentru ca Maria a fost deranjata de atitudinea lui Alex. Dupa discuțiile care au avut loc, sora concurentului a intrat in direct prin telefon și s-a aratat revoltata pe aceasta situație. Iata…

- Ediția din aceasta seara, 6 martie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe tensiuni in casa Mireasa, asta dupa ce Roberto și Alex s-au certat. Weekend-ul care tocmai a trecut a adus multe discuții aprinse intre baieții din casa. Iata din ce motiv s-au certat cei doi, dar și ce au spus despre…

- Ediția din aceasta seara, 10 februarie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe tensiuni in casa, asta dupa ce Hatice a inceput sa planga. Concurenta de la Mireasa și-a spus parerea despre Mihai, dupa ce l-a auzit pe acesta vorbind cu mama lui, dar și cu un alt concurent din casa despre ea.…

- Ediția din aceasta seara, 8 februarie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe tensiuni in casa, asta dupa ce Mihai a marturisit motivul pentru care nu iși dorește sa formeze un cuplu cu Hatice, cu toate ca legatura dintre ei este foarte stransa. Iata ce marturisiri a facut concurentul de la…

- Ediția din aceasta seara, 20 ianuarie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe emoții in casa, asta dupa ce Carmina a inceput sa planga. La o sesiune de intrebari și raspunsuri cu ceilalți concurenți, tanara in varsta de 23 de ani s-a emoționat foarte tare și a izbucnit in lacrimi. Iata de ce…

- Medicul Monica Pop i-a dezaproba decizia lui Codrin Ștefanescu de a se retrage din politica din cauza unor probleme de sanatate. Se speculeaza ca Ștefanescu ar suferi de cancer. Cert este ca Monica Pop s-a confruntat cu aceasta teribila boala și are acum sfaturi prețioase. „Sa știți ca nu mi-a placut…