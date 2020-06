Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a anuntat vineri noapte ca a reprogramat primul sau eveniment public major de campanie de pe 19 pe 20 iunie, dupa o reactie negativa asupra datei alese, care coincide cu o zi în care se comemoreaza sfârsitul sclaviei, relateaza agențiile internaționale,…

- Patru persoane, intre care o mama, in varsta de 38 de ani și un copil de doar șapte ani, au pierit in urma unui accident cumplit produs la Craiova. Vinovat de tragedie ar fi șoferul de taxi, care nu a respectat semnificația ”cedeaza trecerea”.

- Accident cumplit, filmat, in Craiova. Un taxi a fost spulberat, dupa ce a forțat intrarea in intersecție. Șoferul vinovat și o femeie au murit pe loc. Un copil de șapte ani a ajuns in stare grava in spital.

- NBA nu ar fi fost NBA-ul de astazi fara ziua de 25 aprilie 1950: Chuck Cooper devenea primul jucator afro-american draftat in NBA. Boston Celtics era echipa care facea indrazneata mutare ce avea sa stea ca piatra de temelie pentru o noua era a celui mai puternic campionat de baschet profesionist al…

- Geanina Ilieș spune ca este pregatita pentru al doilea copil. "Am fost și voi fi pregatita, oricand, pentru acest moment. Știu ca suna ca un clișeu, dar Patrick pentru mine a fost cel mai frumos dar pe care l-am primit de-a lungul vieții. Este cel mai bun copil din lume pentru mine. Tocmai…

- "Din perspectiva pietei muncii, cea mai mare schimbare va fi a raportului de forte. Inainte vorbeam despre o piata in care angajatii erau cei pentru care se luptau angajatorii, exista un razboi al talentelor, daca ne uitam la ratele somajului care vor creste - si nu doar in Romania - ci la nivel…

- O cunoscuta prezentatoare tv de știri din Italia, Maria Vittoria Morano, a izbucnit in lacrimi, in direct, intr-un jurnal regional al televiziunii publice, Rai.Jurnalista citea un mesaj de condoleanțe din partea familei președintelui regiunii Basilicata dupa moartea unui copil, Diego, din cauza coronavirusului.…

- Dorin Goian (39 de ani), fostul fundaș central al naționalei Romaniei, a fost aproape de a o prelua pe Poli Iași in aceasta iarna. Dorin Goian și-a inceput cariera de antrenor in 2017, pe banca celor de la Bucovina Radauți. Lucrurile nu au mers, iar dublul campion al Romaniei cu FCSB a continuat sa…