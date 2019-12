Stiri pe aceeasi tema

- Karolina Pliskova a anunțat, joi, pe pagina sa de Facebook, faptul ca a incetat colaborarea cu antrenoarea sa, Conchita Martinez, anunța MEDIAFAX.”Am decis sa nu mai lucrez cu Conchita Martinez. A fost o decizie dificila, acest sezon fiind extraordinar. Mulțumesc pentru acest an și iți doresc…

- Guvernul PNL propune o serie de masuri in domeniul Transporturi si infrastructura, sectorul rutier, care au in vedere finalizarea unor proiecte in executie, dar si proiecte noi de investitii. Programul de guvernare contine lista autostrazilor pe care se vor accelera sau incepe lucrarile, printre acestea…

- Ludovic Orban, premierul desemnat, urmeaza sa depuna in Parlament joi, la ora 16:00, lista ministrilor si programul de guvernare, cu o zi inainte de expirarea termenului constitutional de 10 zile, precizeaza surse politice pentru știripesurse.ro. Liderul PNL s-a inteles pana acum cu USR, ALDE, PMP si…

- Judecatoarea Anca Codreanu, copresedinte al Asociatiei "Forumul Judecatorilor din Romania", lanseaza un apel, pe un grup de Facebook al magistratilor, pentru semnarea unei liste de sustinere pentru demersul celor sapte membri ai CSM care au initiat procedura de revocare a judecatoarei Lia Savonea…

- Liberalii au deja o lista scurta a posibililor miniștri dintr-un viitor cabinet minoritar PNL, condus de Ludovic Orban, au declarat surse din interiorul partidului, pentru Alba24. La doar o zi de la caderea Guvernului Dancila, liberalii sunt dispuși sa preia guvernarea și deja s-au vehiculat cateva…

- "La multi ani SMURD, si tuturor colegilor care activeaza in cadrul acestui serviciu. Medici, asistenti, pompieri, paramedici, piloti si voluntari. 29 de ani de la inceperea activitatii la Targu Mures, o evolutie datorata muncii in echipa, dedicarii si sacrificiului, pentru ca altii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma, intr-un mesaj de Ziua Pompierilor, ca aceasta zi este dedicata "celor care isi risca viata pentru a salva vieti" si are semnificatii puternice in istoria romanilor. "Sunt multe meserii nobile, dar cea de pompier are o particularitate aparte. Cei…