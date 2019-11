Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre tinerii care au fost batuți cu bestialitate, in centrul capitalei, susține ca este amenințat de catre unul dintre cei 6 agresori, pe rețelele de socializare. Declarația a fost facuta intr-o intervenție telefonica, in cadrul emisiunii „Cutia neagra”, de la TV8.

- In creierii noptii, intr-un oras periculos, o echipa "Acces Direct" a plecat in cautarea adevarului in cazul Caracal, dupa ce doua romance, stabilite in Napoli, Italia, au povestit ca ar fi vazut-o si chiar ca ar fi stat de vorba cu Alexandra Macesanu. Nu a fost deloc usor sa se ajunga in locurile indicate…

- Tatal un baietel de 2 ani si patru luni, un barbat de 40 de ani din orasul Siret a fost retinut, joi, pentru 24 de ore, dupa ce si-a amenintat fosta concubina, a incalcat ordinul de protectie si si-a legat fiul de gat, spunand ca il omoara pe copil daca femeia nu se intoarce la el. Incidentul s-a petrecut…

- Conducerea organizatiei ALDE Dolj, care a fost dizolvata printr-o decizie a Biroului Politic Executiv, i-a trimis o scrisoare deschisa presedintelui partidului, Calin Popescu Tariceanu, in care il acuza ca...

