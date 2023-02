Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din data de 28 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7. Dani și Andrei au purtat o discuție despre Simona, in urma unui material difuzat la Mireasa, Capriciile iubirii. Acest fapt a iscat discuții in casa. Inclusiv cei doi au inceput sa se contrazica.

- Ediția din data de 27 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, Maștile Iubirii. Simona a avea anumite observații și gesturi neașteptate fața de Andrei. ”Nu te mai uita așa, nu ma impresionezi cu nimic!”, i-a transmis concurenta. Iata ce au discutat cei doi dupa acest episod.

- Editia online a cotidianului The Guardian din Anglia dedica un articol medicilor penali, titrand cu litere de o șchioapa: “Doctori romani anchetati pentru ca refoloseau dispozitive de implant din cadavre” „Procurorii susțin ca un medic, aflat in arest, a efectuat 238 de proceduri pe o perioada de șapte…

- O scrisoare trimisa in anul 1916 a ajuns la destinație dupa o lunga calatorie – la peste un secol de cand a fost trimisa – deși destinatarul sau nu mai locuiește la adresa de multa vreme, relateaza CNN. Trimisa in februarie 1916, scrisoarea a ajuns la adresa de destinație din Hamlet Road, in sudul…

- Demisia Nataliei Gavrilița din funcția de prim-ministra a fost mediatizata de presa internaționala, dar atenție sporita au atras redacțiile afiliate Kremlinului, mai ales pe fundalul zvonurilor, precum ca președintele rus, Vladimir Putin, și-a propus sa schimbe actuala conducere a Republicii Moldova.…

- Ediția din data de 1 februarie a competiției America Express s-a incheiat cu lacrimi. O noua eliminare a avut loc la finalul probelor din cursa pentru ultima șansa, iar regretele și tristețea au fost vizibile pe fețele celor doi concurenți care au fost trimiși acasa.

- Cantareața Lisa Marie Presley, singura fiica a „Regelui Rocknroll-ului”, Elvis Presley, a murit joi, la varsta de 54 de ani, dupa ce a fost transportata de urgența la un spital din Los Angeles, relateaza Reuters . Informația a fost confirmata de mama ei. „Cu inima grea trebuie sa impartașesc vestea…