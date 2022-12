Mama lui Pele trăiește. Cum arată Celeste Arantes la 100 de ani Legendarul fotbalist brazilian Pele a murit, la 82 de ani, de cancer. Puțini sunt totuși cei care știu ca mama starului este inca in viața. Funeraliile lui Pele vor avea loc luni și marți, iar cortegiul va trece inclusiv prin fața casei mamei lui Pele, Celeste Arantes, ajunsa la venerabila varsta de 100. Mama lui ”O Rei” are 100 de ani și traiește in Santos, orașul in care Pele a scris istorie in fotbal. Tatal lui a fost și el fotbalist, cunoscut sub numele de Dondinho, și a incetat din viața in 1996, la 79 de ani. La fel ca Pele, Dondinho a jucat pe postul de atacant central. Pele a avut un frate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pele, legendarul fotbalist brazilian, a fost casatorit de trei ori și, in mod oficial, tata a șapte copii, cu unul mai puțin decat Diego Maradona. Deși pare de film, viața lui Pele nu a fost deloc ușoara. Dar la fel ca eternul sau rival argentinian, descendenta brazilianului are zonele…mai puțin frumoase,…

- Casatorit de trei ori, oficial tata a sapte copii: viata privata a lui Pele, fara a fi la fel de plina de evenimente precum cea a lui Diego Maradona, nu a fost usoara, scrie AFP. „Regele” Pele a recunoscut sapte copii, unul mai putin decat Maradona. Dar la fel ca eternul sau rival argentinian, descendenta…

- Kely Nascimento, fiica lui Pele, 82 de ani, a postat, miercuri, 28 decembrie, pe Instagram, o noua fotografie facuta in spitalul Albert Einstein din Sao Paolo, in care este internat fostul mare fotbalist brazilian, noteaza site-ul postului Globo . In imagine, apar Kelly, Flavia, una dintre surorile…

- Rudele lui Pele s-au intalnit, in ajunul Craciunului, la capataiul fostului mare fotbalist brazilian, a carui stare de sanatate s-a deteriorat recent, potrivit postarilor lor de pe retelele de socializare, informeaza AFP. Pele, in varsta de 82 de ani, care sufera de cancer de colon descoperit in septembrie…

- Kely Nascimento, una dintre fiicele lui Pele, a postat vineri, pe Instagram, un mesaj din spitalul Albert Einstein din Sao Paulo, Brazilia, in care este internat legendarul brazilian, care sufera de cancer la colon, informeaza News.ro . „Continuam aici, cu lupta si cu credinta. Inca o noapte impreuna”,…

- De la marele Pele la Johan Cruyff, Diego Maradona, Zinedine Zidane și Cristiano Ronaldo pana la Messi, actualul ”zeu” Mondial, fotbalul a dat mari campioni. Cine a fost Regele? Gazeta Sporturilor a realizat o analiza a celor mai importanti 6 fotbalisti din istorie, iar concluzia e una singura: Messi…

- Singurul jucator care a castigat de trei ori Cupa Mondiala (1958, 1962, 1970), "Regele" Pele i-a felicitat pe Lionel Messi si Kylian Mbappe dupa incredibila finala a Cupei Mondiale, castigata de Argentina impotriva Frantei. "Diego zambeste acum", a mai scris Pele, referindu-se la Diego Maradona,…

- Pele a fost spitalizat din nou la Sao Paulo, iar medicii au spus ca situația acestuia este „ingrijoratoare”. Fostul fotbalist a aparut la spital insoțit de soție, in stare de confuzie, cu tumefacție generalizata și insuficiența cardiaca decompensata. Potrivit unor informații difuzate inițial de Espn…