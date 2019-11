Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (34 de ani), fotbalistul lui Juventus, a declarat ca se considera cel mai bun fotbalist din istorie si este de parere ca merita sa castige mai multe Baloane de Aur pana la finalul carierei.

- La putin timp dupa implinirea a 43 de ani, fotbalistul olandez Fernando Ricksen a incetat, astazi, din viata. Acest lucru s-a intamplat dupa ce, in ultimii sase ani, viata lui a fost „macinata” de scleroza multipla.

- Directorul sportiv de la PSG, Leonardo, nu-l mai critica pe Neymar (27 de ani) dupa o vara agitata, in care a incercat sa forțeze intoarcerea la Barcelona. In sfarșit, dupa multa tensiune, Parisul s-a mai liniștit. Vara a trecut, și Neymar e tot pe Parc des Princes. „Lumea știe ca am vrut sa plec,…

- Portarul a fost gasit de catre coechipierii sai. Nationala Curacao se pregatea sa joace miercuri, 11 septembrie 2019, al doilea meci cu Haiti, din cadrul Ligii Natiunilor, zona CONCACAF, in doar cateva zile. Duminica, 8 septembrie, Curacao s-a impus in fata celor din Haiti, scor 1-0, meci in care Pieter…

- Campioana Romaniei a trecut, pe rand, de Astana (campioana Kazahstan-ului), Maccabi Tel Aviv (campioana Israelului) si Celtic (campioana Scotiei). Slavia Praga (campioana Cehiei) a fost o nuca prea tare.

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) ia in calcul retragerea din fotbal! Totul s-ar putea intampla mai repede decat se astepta oricine, la sfarsitul acestui sezon, desi portughezul pare intr-o forma de invidiat si da impresia ca poate juca fara probleme cateva sezoane bune.Citește și: Donald Trump,…

- Mircea Lucescu (74 de ani) ar putea merge la FCSB in calitate de partener al lui Gigi Becali, afirma Gheorghe Chivorchian. Gheorghe Chivorchian, fost secretar general al FRF și ex-președinte al mai multor cluburi din Liga 1, a scos la iveala un zvon care circula in ultimele zile in cercul inchis al…

- Prezenta tehnicianului de 74 de ani la Giurgiu a surprins cu atat mai mult cu cat, in aceasta perioada, inclusiv antrenorii liberi de contract fug de FCSB, ingroziti de perspectiva de a lucra cu Gigi Becali.