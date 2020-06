Mama ingrijorata, fiul si iubita O mama iși ia la rost fiul de 19 ani: – Mai, tu imi ascunzi ceva? – Nu mama. De ce? Ce s-a intamplat? – Fata aia cu care umbli are un copil? – Nu mama, n-are. Ce ti-a venit? – Nu mai minti! Te-am auzit aseara cand vorbeai cu iubita la telefon si i-ai zis: «Noapte buna, te pup si pe tine si pe aia mica!» Articolul Mama ingrijorata, fiul si iubita apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

