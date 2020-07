Stiri pe aceeasi tema

- Mama copilului de 9 ani din Dej, care a ajuns vineri in coma la spital, mancat de viermi și muște, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. „Fata de mama minorului a fost luata masura arestului preventiv pentru o perioada de 30 de zile”, anunța IPJ Cluj.Citește și: Situație CRITICA la…

- Penitenciarul-Spital București-Jilava este unitatea sanitara desemnata pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici, cu infectii emergente si reemergente, denumite in continuare AP-IE/RE, conform OMS nr. 489 din 23 martie 2020. Anterior acestei desemnari de catre Ministerul…