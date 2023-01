Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informații, un incendiu auto a avut loc in parcarea subterana a centrului comercial AFI Cotroceni, unde un autoturism parcat a fost cuprins de flacari. Din fericire, nu sunt persoane ranite.Imediat dupa ce flacarile au izbucnit s-a declanșat alarma de incendiu in tot centrul comercial, iar…

- Presedinta Parlamentului European Roberta Metsola se afla intr-o vizita de doua zile in Romania. Luni s-a intalnit cu presedintele Klaus Iohannis si s-a adresat Parlamentului. Marti, Metsola va participa la un dialog cu tinerii de la Facultatea de Drept din Bucuresti.

- Imaginile cu cei patru tineri care au vandalizat locul de joaca au fost publicate de primarul sectorului 4, Daniel Baluța, și de cei de la Totul Verde S.A. “Sa distrugi un loc de joaca nou nouț, un loc superb in care cei mici sa se bucure de copilarie, mi se pare o rușine!”, a scris primarul, pe pagina…

- Pentru șoferii experimentați, intreținerea mașinii este mult mai simpla decat pentru un incepator, pentru ca aceștia iși cunosc mai bine mașina. De asemenea, cei care sunt șoferi de mai mult timp știu ca unul dintre cele mai importante lucruri pentru a conduce in siguranța este sa ai grija ca mașina…

- Smart Mind Solutions SRL din Bucuresti va elabora cererea de finantare pentru 25.000 lei fara TVA Unic asociat si administrator al firmei este Constantin Bogdan Constantin SRL ul a fost infiintat in 2011 si are ca obiect principal de activitate codul CAEN 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri…

- Andreea Banica a trait momente neplacute in locurile de joaca pentru copii, deși a ieșit sa se relaxeze. Vedeta a izbucnit in nervi pe rețelele de socializare, unde a criticat dur educația oamenilor, dar și faptul ca unii oameni nu sunt civilizați.

- Aftermovie-ul UNTOLD 2022 va fi lansat in avanpremiera la cinema, in Bucuresti si in Cluj-Napoca, pe 21 noiembrie. Astfel, fanii festivalului vor putea retrai momentele de la editia din acest an. Evenimentul de lansare din Bucuresti va avea loc la Cineplexx in Baneasa Shopping City, iar in Cluj-Napoca…