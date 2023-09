Mall de vânzare la preț spectaculos Un mall din municipiul Arad, inaugurat in 2011, dupa o investitie de aproximativ 70 milioane de euro, este scos la vanzare pentru un pret de 9.200.000 de euro. Mallul nu a mai functionat in ultimii ani pentru ca a fost parasit de chiriasi, scrie Agerpres. Potrivit anuntului de vanzare a c, pretul este de 100 de euro pe metru patrat construit pentru suprafata de 92.000 de metri patrati construiti. Imobilul are un teren de 35.000 de metri patrati si 1.000 de locuri de parcare acoperite. Reprezentanti ai Casa Suprema, care detine in acest moment imobilul, au confirmat, pentru AGERPRES, ca mallul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

