Constanta culturala: Atelierele pictorilor constanteni au inflorit in preajma primaverii

Artistii plastici constanteni care isi au atelierele de creatie in strada Eminescu nr. 22 ne au invitat in acest weekend la o sarbatoare de culoare si aer primavaratic, expunand o serie de tablouri florale, in ton cu anotimpul… [citeste mai departe]