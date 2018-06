Mali: Trei soldaţi şi 13 terorişti au fost ucişi într-un atac jihadist (minister) Trei militari si 13 teroristi au fost ucisi sambata intr-un atac jihadist respins de soldati, a anuntat ministerul Apararii din statul african Mali, transmite AFP.



Armata statului Mali "a respins un atac terorist sambata dimineata la Boni, regiunea Mopti. Fortele armate din Mali (FAMA) au ucis 13 teroristi si au recuperat arme si munitii", a precizat ministerul Apararii, intr-un comunicat publicat pe site-ul sau.



"In cursul acestei operatiuni, trei soldati ai FAMA au murit, iar alti trei au fost raniti", indica armata in acest comunicat care nu da detalii asupra circumstantelor

Sursa articol: agerpres.ro

