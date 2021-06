Stiri pe aceeasi tema

- Vineri va ploua in nordul si centrul tarii. La sud cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi 22 de grade, iar la Balti cu unul mai mult. La Orhei vor fi 24 de grade, iar la Tiraspol 25 de garde Celsius.

- In fiecare an, in data de 3 iunie, este marcata Ziua mondiala a bicicletei, potrivit site-ului oficial al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), transmite agerpres.ro. Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat, la 12 aprilie 2018, o rezolutie in cadrul celei de-a 72-a sesiuni ordinare…

- Era 2 iunie 1944 cand deasupra Clujului au aparut bombardierele americane, care timp de aproape o ora au lansat asupra orașului sute de bombe – 1.200, mai exact, ce au distrus obiective strategice, dar și locuințe civile.

- S-a deschis un nou centru de vaccinare de tip drive-thru, a anunțat Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6. Este al doilea centru de vaccinare de tip drive-thru deschis in București. Centrul de vaccinare drive-thru a fost astazi deschis in parcarea Plaza Romania, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook. Inca…

- La Biblioteca Academiei Romane din București s-a desfașurat intalnirea cu tema ”Zbor printre aștri”, dedicata implinirii a 60 de ani de la primul zbor al omului in cosmos și a 40 de ani de la zborul spațial comun sovieto-roman. Evenimentul a fost organizat de Centrul pentru Studii Ruse și Sovietice…

- Ninsori abundente in județele Harghita și Covasna, iar autoritațile ii indeamna pe șoferi sa circule cu prudența. Marți noaptea s-a intervenit cu patru utilaje care au raspandit tone de sare pe DN13B in judetul Harghita și DN11 si DN2D in judetul Covasna. In mai multe zone din centrul tarii ninge abundent,…

- Armata rusa a anuntat ca a ucis ”aproximativ 200 de combatanti” in Siria, intr-un bombardament aerian vizand o baza in care se aflau ”teroristi”, in nord-estul orasului Palmira, relateaza AFP. ”In urma confirmarii de catre mai multe surse a localizarii tintelor teroriste, fortele aeriene ruse…

- Doi soldati ucraineni au fost ucisi de catre rebelii separatisti prorusi in ultimele 24 de ore in estul Ucrainei, scena unui conflict armat din 2014 intre fortele guvernamentale si rebeli, a anuntat marti armata ucraineana, pe fondul escaladarii tensiunilor din ultimele zile, relateaza Reuters.…