- CHIȘINAU, 7 sept – Sputnik. Din cauza pandemiei de coronavirus, oamenii au fost nevoiți sa adopte noi forme de lucru. Pe de alta parte, s-au deschis și noi orizonturi: platformele digitale au devenit mult mai populare. In spațiul online s-au retras ședințele de lucru zilnice, sportul, intalnirile…

- Digitalizarea administrației este un proiect aflat in lucru, spune președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan ”Digitalizarea administrației – servicii publice, la un “click” distanța este in lucru! Deja am inceput procesul de analiza a tuturor activitaților ce pot fi digitalizate…

- Clasicele activitati realizate pe santierul Centurii Sud de ocolire a Timisoarei continua. Singura noutate fata de cele periodice, legate de lucrarile de constructie, sunt descoperirile facute la ultimul sit arheologic. Conform informatiilor oferite de Directia de Drumuri si Poduri Timisoara, lucrarile…

- De asemenea, grupul anunta ca face angajari, indiferent de localizarea geografica. Compania are 2.500 de angajati la nivelul tarilor din regiunea EMEA, dintre care peste 1.600 lucreaza in Romania, in cele trei birouri din Bucuresti, Sibiu si Targu Mures. ”Compania globala de tehnologie Stefanini a lansat…

- "Nu, nu se transmite printr-un contact pasager de cateva secunde. Transmiterea se produce cand are loc un contact prelungit, cand are loc un dialog, persoana poate sa stranute. Cateodata nu oprim cum trebuie secrețiile, dar o simpla trecere cu o persoana nu are nimic. Acest lucru trebuie spus…

- „Vrem sa obtinem toate avizele, ca sa nu mai avem probleme atunci cand vor incepe lucrarile, ca proiectele sa nu se mai poticneasca. Autostrada Moldovei este in lucru, se lucreaza pe 4 tronsoane, la proiectare. Am avut o intalnire cu primarii din Moldova, le-am prezentat proiectul. Lucram cu cei de…

- Ore suplimentare neplatite, dureri, presiuni din partea șefilor: un roman care a lucrat timp de doi ani la Tonnies povestește despre condițiile precare de lucru și de cazare ale muncitorilor subcontractori, scrie postul de Radio Deutsche Welle. „Noaptea, unii dintre colegi plangeau in somn, aveau…