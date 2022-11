Stiri pe aceeasi tema

Numarul deceselor inregistrate in urma epidemiei de holera din Malawi a crescut la 180 de la 110 in luna octombrie, a declarat luni ministrul sanatatii, Khumbize Chiponda, afirmand ca este probabil ca situatia sa se agraveze in tara din sud-estul Africii, relateaza Reuters.

Potrivit noilor previziuni ale bancii centrale, in acest an Rusia va inregistra cea mai grava recesiune dintre toate marile economii, iar economiștii anticipeaza un viitor sumbru, scrie Wall Street Journal, potrivit Mediafax.

O epidemie de holera s-a declansat in Liban, iar Ministerul Sanatatii a confirmat primul deces din cauza maladiei, informeaza RADOR.

Prima epidemie majora de holera de peste un deceniu din Siria a ucis cel putin 39 de persoane din luna septembrie, potrivit unui nou raport al guvernului sirian, care a raportat aproape 600 de infectii in tara devastata de razboi, relateaza AFP.

Noua persoane au murit in urma contractarii Ebola in Uganda in decurs de doua saptamani si dupa anuntul autoritatilor privind prezenta unei "epidemii" in centrul tarii, a precizat la inceputul acestei saptamani Ministerul Sanatatii, informeaza AFP.

Dupa ce COVID19 a facut prapad in intreaga lume, Ministerul haitian al Sanatatii a anuntat ca opt oameni au murit pana acum de holera, existand temeri cu privire la o posibila epidemie. In urma cu 12 ani, holera a ucis aproape 10.000de oameni in Haiti, informeaza RADOR.

Autoritațile haitiene au confirmat un caz de holera și analizeaza mai multe cazuri suspecte, a anunțat duminica Ministerul Sanatații, la doi ani dupa ce țara a ieșit dintr-un focar masiv de holera care a fost pus pe seama unei forțe de menținere a pacii a ONU trimise in țara din Caraibe, potrivit

O epidemie cauzata de virusul Ebola a fost declarata in Uganda, au anuntat marti Ministerul Sanatatii din aceasta tara africana si reprezentanti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza Reuters si AFP.