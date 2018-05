Stiri pe aceeasi tema

- Mahathir Mohammad, in varsta de 92 de ani, a depus juramantul in calitate de prim-ministru al Malaeziei joi, devenind cel mai varstnic sef de guvern din lume, la o zi dupa victoria opozitiei la alegerile legislative, care a marcat esecul unei coalitii aflate la putere de 61 de ani, relateaza AFP.…

- Dupa meciul tur, atunci cand Saracens caștiga la Timișoara cu 26 – 20, toata lumea iși facea calcule despre ce și cum va fi in finala Continental Shield. Constatand ca doar norocul a facut ca scorul de acasa sa nu fie mai sever in disputa cu Heidelberg. Germanii nu au fost prea speriați,…

- Partidul Independentei Regatului Unit (UKIP) l-a ales sâmbata pe Gerard Batten ca presedinte, fara niciun contracandidat, informeaza AFP. Batten, deputat în Parlamentul European, în vârsta de 64 de ani conducea deja formatiunea din februarie, ca interimar.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca i-a telefonat omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru a-l felicita pentru victoria electorala si a sugerat ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, "intr-un viitor nu prea indepartat", relateaza agentiile Reuters si France Presse.In…