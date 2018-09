Marguerite Duras este autoarea unui scurt text in proza intitulat Maladia mortii (La Maladie de la mort), tradus de Irina Mavrodin si aparut la editura Univers in 2009. Prin indicatiile de mare subtilitate date de autoare la sfarsitul acestui text, ne este sugerata posibilitatea de a fi abordat ca text dramatic. In speranta ca vreun regizor va indrazni sa-l confrunte cu scena. Protagonistul ii propune femeii sa vina intr-o camera de hotel mai multe (...)