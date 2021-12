Stiri pe aceeasi tema

- Simona Neumann a anunțat, printr-o scrisoare publica, decizia de a renunța la funcția de președinte al asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii. Decizia vine dupa ce a refuzat sa demioneze, lucru cerut atat de fostul Consiliu Director al asociatiaei, dar și de actualul primar Dominic…

- Simona Neumann a demisionat din funcția de director executiv al Asociației Timișoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii. Ea i-a prezentat luni preavizul Președintelui Consiliului Director al Asociației, Dominic Fritz.

- Lucrarile de reabilitare a Turnului de Apa din Iosefin, unul dintre obiectivele majore ale proiectului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023, au inceput din aceasta toamna. Stadiul lucrarilor se apropie de 10 la suta. In acest moment se lucreaza atat in interior, cat și in exterior la consolidarea…

- Charlie Ottley, celebrul producator al filmelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania a fost prezent la Targul de Craciun, organizat de Consiliul Județean Timiș la Muzeul Satului Banațean. “Am avut placerea de a petrece seara trecuta alaturi de realizatorul filmelor documentare Wild Carpathia…

- Teatrul Basca și Stageon lanseaza prima producție aflat la granița dintre teatru și film in format de realitate virtuala și video 360˚, o premiera atat pentru producatori cat și pentru Timișoara. „TURNUL #urmatorul nivel”, producție filmata la inceputul lunii decembrie in turnul de apa din Iosefin cu…

- Cei care lucreaza la Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii ar trebui sa se gandeasca incet, dar sigur, la un job alternativ. Primarul Dominic Fritz a confirmat miercuri, la prezentarea oficiala a echipei curatoriale pe care a compus-o in cadrul Centrului de Proiecte, ca banii de la…

- Deputatul PNL de Timis Ben-Oni Ardelean anunța ca din sursele sale știe ca Timișoara a fost singura Capitala Europeana a Culturii care nu a dat curs unei invitații de a fi prezenta la un eveniment organizat, la Dubai, sub patronajul Comisiei Europene in vederea promovarii acestor orașe. El vorbește…

- Un spațiu pentru expoziții de arta și pentru diverse spectacole a fost inaugurat miercuri in incinta Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia”, in baza unui parteneriat cu Universitatea de Vest, conform Mediafax. Proiectul a fost realizat cu ajutorul Facultații de Arte și Design și…