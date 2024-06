Almog Meir (22 de ani), Andrei Kozlov (27 de ani) și Shlomi Ziv (40 de ani), eliberați, sambata, in urma unui raid al unui comando, au fost ținuți captivi in casa fotoreporterului Abdullah Al-Jamal, ucis in timpul operațiunii, despre care armata israeliana spune ca era angajat Al Jazeera și agent Hamas. Postul din Qatar neaga, insa Al-Jamal apare pe site-ul acestuia, relateaza Yedioth Ahronoth și Times of Isael.Forțele IDF au patruns, in forța, intr-o operațiune speciala, in casa medicului Ahmed Al-Jamal, l-au ucis pe doctor, pe fiica și pe fiul acestuia, Abdallah Al-Jamal, și i-au eliberat pe…