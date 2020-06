Majoritatea persoanele decedate din cauza Covid-19 sînt cu vîrsta de peste 70 de ani Pana astazi, 7 iunie, la aproape trei luni de la anunțarea primului caz de infectare cu noul coronavirus, in R. Moldova au fost inregistrate 331 de decese provocate de virusul COVID-19. Datele Ministerului Sanatații arata ca, in Moldova, in cele mai multe cazuri persoanele decedate din cauza Covid-19 sint cu varsta de peste 70 de ani, transmite tv8.md. Datele mai arata ca victimele Covid-19 sint m Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 18.791 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 1.229 de persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat la…

- Potrivit unui raport INSP, avand in vedere datele raportate pana pe 24 mai, 43,9- din totalul deceselor au fost inregistrate in Suceava, Bucuresti, Galati, Arad si Hunedoara. Totodata, 1 din 6 cazuri a fost inregistrat la personal medical. INSP mai arata ca 76,4- dintre decese au fost la persoane peste…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 145 de cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 17.857 de imbolnaviri și 1.170 de persoane decedate din cauza COVID-19 Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, sambata, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 23 mai, pe…

- Informare de presa Sursa: INSP Deces 865 Femeie, 88 ani, județ Brașov. Data confirmare: 21.04.2020. Data deces: 05.05.2020. Comorbiditați: Infarct miocardic acut sechelar, insuficiența renala...

- Informare de presa Sursa: INSP Deces 865 Femeie, 88 ani, județ Brașov. Data confirmare: 21.04.2020. Data deces: 05.05.2020. Comorbiditați: Infarct miocardic acut sechelar, insuficiența renala...

- Miniterul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța despre alte doua decese inregistrate oficial din cauza coronavirusului. Astfel, pana acum in Moldova a fost stabilita moartea a 70 de persoane din cauza COVID-19. Potrivit Ministerului, este vorba despre o femeie de 73 ani din orașul…

- Doua persoane au murit in R. Moldova pe parcursul zilei de vineri, 3 aprilie, din cauza infectarii cu COVID-19. Intr-un caz este vorba despre o femeie de 65 de ani, care activa in calitate de medic de urgenta in orasul Soroca. Aceasta suferea si de alte boli, precum hipertensiune, insuficienta cardiaca,…

- Loc aparte pentru cei care mor de COVID-19 in Cimitirul "Sf. Lazar" din Capitala. Toate persoanele decedate de aceasta boala vor fi ingropate intr-un sector special, cu excepția celor care au deja un loc rezervat.