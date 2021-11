Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban pare ca i-a convins pe maghiarii din Romania sa-l voteze Foto: Arhiva. Un procent de 42% dintre etnicii maghiari din România care au dubla cetatenie intentioneaza sa voteze la alegerile parlamentare care se vor desfasura anul viitor în Ungaria, iar cei mai multi dintre…

- Peter Marki-Zay, politicianul ales de sase partide de opozitie pentru a a purta stindardul in lupta impotriva regimului Viktor Orban, si-a prezentat viziunea sa pentru Ungaria, pledand pentru adoptarea monedei euro, alaturarea la Parchetului European (EPPO) si revizuirea relatiilor cu tarile autoritariste.

- In varsta de 49 de ani, outsiderul Peter Marki-Zay a caștigat de departe alegerile primare ale opoziției din Ungaria, duminica, 17 octombrie, și se va confrunta cu premierul Viktor Orban in 2022. Marki-Zay, un catolic practicant și tata a șapte copii, a obținut aproximativ 58% din voturi, potrivit comisiei…

- Peter Marki-Zay, un conservator de 49 de ani, primarul din orasul Hodmezovasarhely, a castigat duminica alegerile primare ale opozitiei din Ungaria si va fi contracandidatul premierului in exercitiu, Viktor Orban, in 2022, transmite AFP .

- Peter Marki-Zay, un conservator de 49 de ani, primarul din orasul Hodmezovasarhely, a castigat duminica alegerile primare ale opozitiei din Ungaria si va fi contracandidatul premierului in exercitiu, Viktor Orban, in 2022, transmite AFP .

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat, vineri, ca un al patrulea val al pandemiei de Covid-19 este inevitabil in Ungaria. "Al patrulea val de pandemie va inconjura in scurt timp Ungaria, cu siguranta dinspre est", a spus Orban, amintind ca, in timp ce 59% dintre unguri sunt vaccinati, in Romania rata…

- Primarul Budapestei Gergely Karacsony a iesit vineri din cursa pentru desemnarea candidatului opozitiei în alegerile de anul viitor, afirmând ca îl va sustine pe conservatorul Peter Marki-Zay în tentativa de a-l învinge pe premierul Viktor Orban.Decizia ar putea…

- ​Partidul premierului ungar Viktor Orban a dat vina, duminica, pe "incompetenta" opozitiei pentru pana informatica din cauza careia alegerile primare organizate de aceasta din urma au fost întrerupte dupa circa doua ore. Opozitia, în schimb, a evocat un atac informatic din partea…