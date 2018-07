Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, la Helsinki, ca nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile din Statele Unite in 2016, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Trump a refuzat, luni, cand a fost indemnat sa condamne amestecul rus in alegerile…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca Rusia, Uniunea Europeana si China sunt, din motive diferite, "inamicii" SUA, intr-un interviu difuzat in ajunul primei sale intalniri bilaterale cu omologul sau rus Vladimir Putin la Helsinki, informeaza duminica AFP.

- Aproape doua treimi dintre germani il considera pe presedintele american Donald Trump o amenintare mai mare la pacea lumii decat presedintele rus Vladimir Putin, releva un sondaj publicat duminica, potrivit dpa, conform agerpres.ro. Sondajul survine in contextul in care cei doi lideri urmeaza…