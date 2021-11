Majoritatea adulților recunosc că le este greu să fie modele pentru copiii lor. Studiu despre efectele comportamentului Majoritatea adulților recunosc ca le este greu sa fie modele pentru copiii lor. Studiu despre efectele comportamentului Pentru 61% dintre parinti este greu sa fie modele pentru copiii lor si, uneori, nu respecta regulile pe care ei insisi le stabilesc pentru cei mici, arata un nou sondaj global. Analiza, realizata de Kaspersky, exploreaza rolul obiceiurilor digitale sanatoase in familie, precum si efectul comportamentului parintilor asupra copiilor si invers. In acelasi timp, mai […] Citește Majoritatea adulților recunosc ca le este greu sa fie modele pentru copiii lor. Studiu despre efectele… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

