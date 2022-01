Stiri pe aceeasi tema

- Ploile puternice din ultimele ore au produs inundații puternice. Ma mulți oameni care locuiesc in stațiunile de pe Valea Prahovei au fost evacuați din case. Pompierii au actionat, in noaptea de sambata spre duminica, pentru evacuarea apei din locuinte de pe Valea Prahova, dar si pentru indepartarea…

- Pompierii militari intervin duminica dimineata pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii din nordul si centrul judetului, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, pana acum, fiind anuntate inundatii in patru locuinte din trei localitati."Sunt patru solicitari la care intervenim…

- N. Dumitrescu Nu mai este o noutate faptul ca Romania inregistreaza cele mai mari modificari demografice din Europa, de la an la an numarul locuitorilor fiind din ce in ce mai redus. Situația este valabila inclusiv la nivelul județului Prahova, iar confirmarea este data chiar de catre statistici.…

- N. Dumitrescu Incepand de ieri, Ploieștiul a trecut in scenariul galben in ceea ce privește efectele pandemiei, dupa ce, luni bune, in fața sediului primariei, a fluturat steagul roșu Covid-19, prin intermediul caruia locuitorii orașului, dar și toți cei care trec prin zona, sunt informați in privința…

- Fostul prim-ministru, Ion Chicu, a criticat tariful la gaz aprobat de ANRE pentru luna noiembrie. „Genocid. Sa genereze creșterea cu 240%, a unui tarif reglementat de stat, poate doar o gașca de analfabeți funcționali”, a scris Chicu pe rețele.

- „O sa avem o diminuare a TVA. De la 1 noimebrie este 1.329 plus 19%, iar din ianuarie scade tva la 5%. Azi e 220 lei cu TVA 19 %. Chiar acum, ora 10, e ședința la Termoenergetica in care se stabilesc noile tarife, iar dupa aceea vor merge la ANRE sa vada daca le aproba. Cert este ca o sa avem doua prețuri…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova" a transmis administrațiilor locale din cele 14 localitați care fac parte din Zona 7 a județului, unde operator este Floricon Salub, fișele de fundamentare pentru stabilirea noilor tarife la colectarea și transportul…

