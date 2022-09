Stiri pe aceeasi tema

- PSD anunța ca, pana in prezent, 173.743 de angajați au beneficiat de o creștere a veniturilor nete cu 200 de lei, dupa data de 1 iunie 2022, cand a intrat in vigoare masura prin care aceasta suma suplimentara sa fie scutita de taxe, in cazul unei majorari voluntare a salariului minim. „Masura face parte…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, susține in continuare majorarea pensiilor cu minimum 10% și a salariului minim. Premierul Nicolae Ciuca afirma ca nu poate exprima o opinie pana nu are proiecția bugetului pe anul viitor.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, susține in continuare majorarea pensiilor și a salariului minim și anunța ca exista analize și cifre care arata ca modificarile sunt posibile. Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri ca propunerea nu a fost discutata la

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat ca PSD va propune cresterea salariului minim, acesta urmand sa ajunga la 3000 de lei. Se va propune majorarea pensiei minime cu 100 de lei, iar la pachet se va proceda si la o crestere a punctului de pensie.ldquo;PSD va propune in coalitie majorarea salariului…

- Partidul Social Democrat (PSD) va propune coalitiei de guvernare majorarea salariului minim pe economie la 3.000 de lei brut, a anuntat, miercuri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai.

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anuntat, miercuri, ca PSD va propune in coalitie cresterea salariului minim la 3000 de lei.„Vom propune in coalitia politica majorarea salariului minim pana la 3.000 lei cu pastrarea acelui mecanism de netaxarea a unei valori de 200 de lei. Dar valoarea va fi obligatorie.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat ca PSD va propune creșterea salariului minim, acesta urmand sa ajunga la 3000 de lei. De asemenea, se va propune majorarea pensiei minime cu 100 de lei, iar la pachet se va proceda și la o creștere a punctului de pensie. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca Executivul a inceput negocierile cu mediul de afaceri pentru creșterea salariului minim din 1 ianuarie 2023. Oficialul roman a declarat ca situația este extrem de complicata, iar romanii au nevoie de o marire a salariului minim in acesta perioada dificila.…