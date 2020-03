Stiri pe aceeasi tema

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, implineste, joi, 26 martie, 71 de ani. Este cea mai mare dintre cele cinci fete ale Regelui Mihai I si Reginei Ana de Bourbon-Parma – alaturi de Elena, Irina, Sofia si Maria – si este a 82-a pe linia succesorala a tronului britanic. Patroneaza din…

- Cu ocazia sarbatoririi zilei sale de naștere, Majestatea Sa Margareta trimite romanilor primul sau vlog, vorbind despre noul coronavirus Covid-19 un mesaj de incurajare și, in final, mulțumește tuturor pentru felicitari și urari.„Astazi, sarbatoresc ziua mea de nastere in ingrijorare si confuzie.…

- Custodele Coroanei, Margareta, isi sarbatoreste ziua de nastere joi, prilej cu care adreseaza romanilor un mesaj in care susține ca in conditiile restrictiilor impuse de epidemia de coronavirus, "viitorul nostru sta numai si numai in mana noastra, in vointa noastra"....

- Familia Regala regreta moartea disidentului si scriitorului Paul Goma si afirma ca acesta a fost "una dintre figurile emblematice ale rezistentei intelectuale impotriva dictaturii comuniste". "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si A.S.R. Principele Radu au aflat cu multa tristete vestea trecerii…

- Un numar de 53 de spatii de cazare individuale in unitatile hoteliere si vilele de pe Domeniul Regal Peles vor fi puse la dispozitia Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cu titlu gratuit, pentru persoanele care vor fi nevoite sa stea in carantina. "Majestatea Sa Margareta,…

- Custodele Coroanei, Margareta, si principele Radu au transmis luni condoleante familiei Cristinei Topescu si intreaga lor compasiune colegilor de breasla ai jurnalistei. ''Vestea mortii premature a jurnalistei Cristina Topescu a fost primita cu nespusa tristete de Majestatea Sa Margareta, Custodele…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si Alteta Sa Regala Principele Radu au transmis, sambata, ca au aflat cu tristete despre decesul Sultanului Omanului, Qaboos bin Said. ”Majestatea Sa Defuncta a fost unul dintre cei mai importanti lideri ai lumii musulmane, cu o domnie care s-a intins pe o…

