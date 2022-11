Stiri pe aceeasi tema

- REPORTAJ: Lecția de viața a lui Max, ucraineanul cu 5 copii care a luat-o de la zero, in Alba Iulia. Cum și-a reinventat afacerea In micul sau birou din Alba Iulia, unde pana de curand a funcționat un amanet, ma aștepta Sosnov Maksym, Max pentru prieteni. Un barbat inalt, cu o privire patrunzatoare,…

- Cinci copii duc o viața lipsita de poveștile frumoase cu care cresc alții. Mama nu i-a mai vazut de trei ani, dar cu toate astea le ia alocațiile lunar. Micuții sunt desculți și raciți, iar singurii care se ocupa de ei sunt bunica lor, care este paralizata, și tatal lor. A intervenit in cadrul emisiunii…

- Un barbat de 50 de ani, tatal a 12 copii, a murit in timp ce voia sa intoarca, pe sosea, microbuzul cu care mergea sa-si ia baietii de la scoala. Un autoturism, condus de un sofer baut, l-a lovit in plin. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din apropierea scolii spre care se indrepta…

- Viața de coșmar alaturi de tatal vitreg! Doi frați – un baiețel de 9 ani și o fetița de 10 ani - care locuiesc in comuna Șiria au fost maltratați, conform propriilor declarații, de cel care le-a devenit tata vitreg in urma cu puțin timp.

- Teo Trandafir ne-a facut cateva dezvaluiri emoționante despre relația ei cu Mircea Badea. Aceștia au format unul dintre cele mai apreciate cupluri de prezentatori de radio. Dupa aproximativ un deceniu, insa, amandoi s-au reorientat. Dupa cum ne-a povestit chiar ea in noul numar al revistei VIVA!, desparțirea…

- 2,7 milioane de oameni din Uniunea Europeana au fost diagnosticate cu cancer, intr-un singur an. 1,3 milioane au murit din aceasta cauza. Un studiu publicat in The Lancet arata ca incidența cazurilor de ...

- Otilia Bilionera, Bogdan Vladau se numara printre vedetele de la noi care locuiesc cu chirie. La polul opus, alte persoane publice au preferat sa faca credit la banca pentru a-și cumpara locuința mult visata. Otilia Bilionera locuiește momentan cu chirie, insa atunci cand va avea o casa ei, artista…