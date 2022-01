Stiri pe aceeasi tema

- ZIUA de CLUJ a scris inca din luna noiembrie a anului trecut despre gunoaiele care s-au adunat in laguna proaspat formata la Cluj-Napoca pe promenada Somesului, in dreptul Salii Sporturilor „Horia Demian”, „rasarite” ca urmare a lucrarilor de modernizare a malurilor raului.

- Oricat de curios ar parea, copacii sunt ființe relaționale. Aceștia au nevoie de o multitudine de alte organisme vii pentru a-și continua viața, pentru a crește, pentru a se reproduce. Acestea se lipesc de radacinile copacilor și extind sistemele de radacini pentru a le ajuta sa extraga apa și nutrienții…

- Baschetbalistul Stefan Bircevic, vicecampion olimpic la Rio 2016, lupta sa devina campion și cu U-BT Cluj și iși retraiește copilaria pe drumurile lungi cu autocarul, prin țara. E fericit ca Romania e asemanatoare cu Serbia natala, de la mancare la oameni, de la istorie la religie. Sarbul Stefan Bircevic,…

- A dsparut mult prea devreme dintre noi jurnalista IOANA RALUCA SFARLEA, care astazi, 20 noiembrie 2021, a pierdut lupta cu o boala necruțatoare care-i macina trupul de cateva luni de zile. Ioana Sfarlea s-a nascut la data de 29 iulie 1969, la Cluj-Napoca, iar din luna mai a anului 2003 s-a angajat la…

- Romania va avea un nou guvern inainte de 1 Decembrie, a declarat joi primarul Clujului, Emil Boc, intr-o intervenție la postul de radio Napoca FM , precizand ca alianța dintre PNL-PSD este una necesara in contextul crizei politice care se prelungește. Edilul considera, totuși, ca aceasta formula de…

- Tinerii care iși doresc sa foloseasca trotinetele electrice prin oraș iși pun in pericol viața, deoarece nu respecta regulile de circulație și nu folosesc nici echipament de protecție.Pe langa faptul ca trotinetele sunt lasate peste tot in oraș, fie pe trotuare, fie in Someș sau pe marginea strazii,…

- O noua moarte suspecta a unei tinere din Cluj de 25 ani s-a petrecut la doar o saptamana dupa ce un caz similar a suscitat interesul public. O studenta de 25 de ani a fost gasita decedata sambata, 6 noiembrie, intr-un apartament din Cluj-Napoca. Nu se cunosc motivele care au dus la decesul tinerei.…