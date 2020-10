Stiri pe aceeasi tema

- Timp de trei zile, arii si partituri ale unor compozitori celebri se vor auzi in Amfiteatrul Palas. De joi pana sambata, in perioada 24 – 27 septembrie 2020, Filarmonica de Stat „Moldova" Iasi va sustine trei concerte inedite. Joi si vineri, de la ora 19.00, violonistul Gabriel Croitoru impreuna cu…

- Astfel, orchestra simfonica a Filarmonicii „Moldova" din Iasi, sub bagheta dirijorului George Hariton, va urca pe scena Amfiteatrului Palas (Teatrul de vara) joia aceasta, de la ora 19.00, dar si vineri, 18 septembrie, de la aceeasi ora, publicul avand ocazia sa participe la spectacolul „Duelul instrumentelor",…

- „Nunta lui Figaro", „Scara de matase", „Cavelleria rustica", „Quartettsatz in do minor" si concerte corale se vor auzi timp de patru zile in Amfiteatrul Palas. Filarmonica de Stat „Moldova" Iasi aduce in fata publicului mai multe opere consacrate din istoria muzicii. Miercuri, 2 septembrie 2020, de…

- Petrece ultima saptamana a verii pe acorduri de muzica indie, alternativa si metal impreuna cu trupa „om la luna". Miercuri, 26 august 2020, in Amfiteatrul Palas, „om la luna" va lansa albumul „Dans". Vei incepe sa fredonezi piesele preferate din repertoriul artistilor de la ora 19.30. Accesul se face…

- In fiecare zi, in salile virtuale de conferinta au fost peste 1.200 de participanti, ceea ce arata interesul sporit pentru temele aduse in discutie, dar si pentru dialogurile care au urmat prezentarilor. Initiativa a apartinut, ca si la editiile anterioare, prof. univ. dr. Daciana Branisteanu, de la…

- Joi, de la ora 19.00, in cadrul stagiunii online, la Filarmonica „George Enescu” debuteaza proiectul Artistii Filarmonicii se prezinta. In primul concert din aceasta serie, dirijat de Iosif Ion Prunner, au fost programate lucrari de Dan Dediu, W. A. Mozart, Edward Elgar, Constantin Silvestri.

- Organizatorii evenimentului sunt: Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi, Societatea de Boli Infectioase si HIV/SIDA, Asociatia Institutul Pan-European de Cercetare "Prof. Dr. Vasile Luca". Tematica stiintifica va aborda…

- Cristian Diaconescu va invita la expozitia de pictura "Libertatea canarului" la Muzeul de Arta Comparata Sangeorz-Bai, sub egida Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud, in perioada 15 iulie - 15 septembrie 2020. Nascut pe 21 martie 1976 la Bacau, Cristian Diaconescu a absolvit in 2001 Universitatea de Arte…