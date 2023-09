Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca va merge la Bruxelles, unde „va discuta cateva decizii esențiale pentru ca planul Romaniei sa mearga, cu succes, mai departe”. Prim-ministrul a mai adaugat ca „este convins ca și Comisia Europeana va recunoaște eforturile financiare deosebite facute…

- In cadrul evenimentului de la Atena , șefa statului Maia Sandu a discututat despre cooperarea moldo-elena cu premierul Kyriakos Mitsotakis. Republica Moldova este interesata de o colaborare și mai stransa in mai multe domenii cu Republica Elena, inclusiv in cel energetic, potrivit Jurnal.md. In aceasta…

- Zeci de diplomati rusi si familiile lor parasesc luni teritoriul Republicii Moldova, dupa ce autoritațile de la Chișinau au decis reducerea personalului de la Ambasada Rusiei, pentru acțiuni de „destabilizare” a țarii.

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, s-a aflat luni intr-o vizita oficiala in Republica Moldova, la invitația omologului sau, Anatolie Nosatii. Pe langa dicuțiile care au abordat teme legate de securitatea și cooperarea celor doua țari, ministrul roman l-a asigurat pe Nosatii de susținerea deplina…

- Trei localitați din Republica Moldova mai sunt deconectate de la energia electrica, in urma ploilor și vantului puternic de saptamana trecuta, a declarat prim-ministrul Dorin Recean, in debutul ședinței de astazi a Guvernului. Șeful cabinetului de miniștri intenționeaza sa inspecteze localitațile afectate…

- WhatsApp a facut un nou pas spre extinderea disponibilitatii sale, ajungand si pe purtabile. Mai precis s-a lansat pe smartwatch-urile cu WearOS la bord. Presimt ca aceasta functie ar fi sosit mai greu daca Google nu castiga multe sute mii de unitati odata cu trecerea Samsung la WearOS. Acum exista…

- In punctul de trecere a frontierei Sculeni, polițiștii de frontiera au depistat un șofer originar din Republica Moldova care a prezentat un permis de conducere polonez cu semne de falsificare. Este vorba de un barbat in varsta de 34 de ani, originar din raionul Florești. Acesta se afla la volanul unui…

- DE NECREZUT… Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit ca un barbat cu dubla cetatenie, bulgara si Republica Moldova, a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. In data de 28 iunie a.c., in jurul orei 17.30, la Frontiera Albita,…