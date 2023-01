Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca a cerut aliaților sai sisteme antiaeriene și ajutor financiar, la Forumul Economic Mondial de la Davos, informeaza Agerpres. Republica Moldova a cerut aliatilor sai sisteme defensive antiaeriene in timp ce razboiul…

- Vorbind cu Joumanna Bercetche de la CNBC la Forumul Economic Mondial din Davos, Elvetia, Alan Jope a vorbit despre modul in care firma sa isi gestioneaza operatiunile in climatul actual. ”In ultimele 18 luni, am observat o presiune extraordinara a costurilor de intrare… aceasta se refera la produse…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, in perioada 17-19 ianuarie, la Forumul Economic Mondial. In cadrul evenimentului, care va avea loc la Davos, in Elveția, șefa statului se va intilni cu lideri mondiali și oficiali de nivel inalt din mai multe țari, dar și cu reprezentanți ai…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit astazi cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, Kent Logsdon. Discuția s-a focusat pe agenda bilaterala și pe situația dificila in care se afla țara noastra in prezent.