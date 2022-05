Președintele Moldovei, Maia Sandu, s-a deplasat, marți, la Bruxelles, pentru a ține un discurs in Parlamentul European și pentru a avea mai multe intalniri cu oficiali europeni. Maia Sandu a plecat spre capitala Belgiei cu un avion de linie, low-cost, insoțita de SPP și imbracata intr-o ținuta lejera. Maia Sandu a plecat spre Bruxelles imbracata […] The post Maia Sandu s-a dus la Bruxelles cu un avion low-cost. Ce ținuta a afișat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .