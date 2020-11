Stiri pe aceeasi tema

- Candidata Partidului Acțiune și Solidaritate la prezidențiale, Maia Sandu, a anunțat luni, 9 noiembrie, ca nu va participa la dezbateri electorale cu Igor Dodon, candidat independent, susținut de Partidul Socialiștilor.

- Candidata Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Maia Sandu, a anunțat ca nu va mai participa la dezbateri electorale cu Igor Dodon, candidatul susținut de Partidul...

- Candidata Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la presedintia Republicii Moldova, Maia Sandu, a revenit asupra pozitiei sale initiale si a anuntat ca nu va mai participa la nicio dezbatere electorala cu oponentul ei, Igor Dodon, candidat independent sustinut de Partidul Socialistilor, informeaza…

- Candidata Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la presedintia Republicii Moldova, Maia Sandu, a revenit asupra pozitiei sale initiale si a anuntat ca nu va mai participa la nicio dezbatere electorala cu oponentul ei, Igor Dodon, candidat independent sustinut de Partidul Socialistilor, informeaza…

- Lidera PAS, Maia Sandu, a anuntat ca va avea o singura dezbatere electorala cu Igor Dodon, asta dupa ce presedintele in exercitiu si-a dat acordul sa participe la doua-trei dezbateri televizate cu Maia Sandu, in contextul turului doi al alegerilor prezidentiale din 15 noiembrie.

- Președintele in exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, sprijinit de Partidul Socialiștilor, a lansat ieri mai multe mesaje dure la adresa Maiei Sandu, candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, cu care se va confrunta in turul al doilea al alegerilor prezidențiale. „Nu voi permite sa inchinam…

- Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, a obtinut peste 10 puncte procentuale in fata presedintelui in exercitiu, Igor Dodon, in municipiul Chisinau. Potrivit datelor comunicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), Maia Sandu a…

- Comisia Electorala Centrala din Republica Moldova a anuntat ca a inceput ieri tiparirea buletinelor de vot pentru alegerile prezidentiale din 1 noiembrie 2020. Din numarul total de 2.934.000 de exemplare, aproximativ 2.168.000 de buletine sunt in limba romana, iar celelalte – in limba rusa, informeaza…