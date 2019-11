Stiri pe aceeasi tema

- Premierul moldovean Maia Sandu a declarat la ieșirea de la urne ca a votat la alegerile locale din Republica Moldova pentru pentru a continua efortul de curațare a statului de corupție, precum și pentru a avea un oraș mai frumos și mai drag, cu apa curata și aer curat, informeaza site-ul Unimedia,…

- Viceprim-ministrul guvernului de la Chisinau si liderul Blocului ACUM, Andrei Nastase, il felicita pe Ludovic Orban pentru nominalizarea sa. Nastase il roaga pe Orban sa nu uite de „cei mai loiali si buni prieteni" din Republica Moldova. „Dorinta noastra de a dezvolta proiecte comune cu administratii…

- Vicepremierul Republicii Moldova Andrei Nastase i-a transmis lui Ludovic Orban o scrisoare in care il felicita pentru numirea in functia de premier si ii multumeste „pentru tot ce ati facut si veti face in continuare pentru Chisinau si Republica Moldova”. De asemenea, acesta si-a expriamt certitudinea…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, va fi candidatul Blocului ACUM la funcția de primar al municipiului Chișinau. Informația a fost confirmata astazi de chiar Andrei Nastase, dupa ce ieri premierul Maia Sandu a lansat-o in spațiul public la un post local de televiziune.

- John Bolton, consilierul pe probleme de securitate nationala al presedintelui Donald Trump, a vizitat joi Republica Moldova si Republica Belarus, unde a avut intrevederi cu prim-ministrul Maia Sandu, respectiv presedintele Alexandr Lukasenko.

- Presedintelui pro-rus, Igor Dodon, impune o agenda geopolitica ruseasca in Republica Moldova, iar rezistenta din partea Guvernului condus de proeuropeanca Maia Sandu nu are nici un efect. Ingrijorata, administratia de la Washington l-a trimis la Chisinau pe consilierul presedintelui SUA pentru securitate…

- Maia Sandu a cerut rechemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguta, pentru a explica cum a fost organizata aceasta vizita fara a fi anuntat guvernul. Sandu a precizat ca Serghei Soigu poate veni in Republica Moldova ca persoana privata, dar atunci…