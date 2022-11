Stiri pe aceeasi tema

- Dependența totala a Republicii Moldova de gazul rusesc o face un front cheie in razboiul hibrid de la Moscova. UE ar trebui sa ajute Moldova sa-și diversifice aprovizionarea cu energie pentru a preveni destabilizarea ulterioara, opineaza expertul Andrew Wilson de la Consiliul European pentru Relații…

- Presedintele Parlamentului reclama ca Federatia Rusa exercita presiuni politice asupra Republicii Moldova prin amenintarile privind sistarea livrarilor de gaze naturale si rezilierea contractului dintre Gazprom si Moldovagaz.

- Șefa statului vede victoria Ucrainei in razboiul cu Federația Rusa ca un context favorabil pentru reglementarea conflictului transnistrean. O afirmație in acest sens a fost facuta de Maia Sandu miercuri seara, in cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la postul pro-guvernamental Jurnal TV. „Premize…

- In discursul susținut in fața plenului Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a cerut retragerea trupelor ruse staționate ilegal in Transnistria. In același timp, a amintit ca Ucraina are nevoie de sprijinul tuturor in razboiul…

- Devenita oficial o țara candidata la UE, Moldova se uita intr-un abis de gheața, deoarece se teme ca Gazprom ar putea inchide din nou robinetele luna viitoare. Vom analiza de ce va avea nevoie vecinul estic al blocului comunitar pentru a trece iarna și de ce experiența de anul trecut, cand UE nu a acordat…

- Intr-un mesaj pe Facebook , fostul lider de la Tbilisi, Mihail Saakașvili, considera ca armata ucraineana ar trebui sa intre in Transnistria, pentru a asigura integritatea teritoriala a Republicii Moldova și va crea un precedent pentru Georgia. Acesta mai adaugind ca o asemenea operațiune ar putea…

- Federatia Rusa nu are planuri militare care sa vizeze teritoriul Republicii Moldova, lucru comunicat pe canale oficiale din mai multe surse, a declarat miercuri ministrul moldovean al apararii, Anatolie Nosatii, in cadrul unui interviu acordat portalului Agora.md, citat de Agerpres . „In prezent, cetatenii…