- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat intr-un interviu pentru Financial Times ca seful companiei ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, in prezent decedat, a planuit o lovitura de stat impotriva sa la inceputul acestui an, ca parte a unei strategii mai largi de destabilizare a tarii.

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat intr-un interviu in exclusivitate realizat la Chisinau de celebra jurnalista CNN, Christiane Amanpour, moartea liderului Wagner, Evghenii Prigijin. Amanpour a discutat cu șefa statului, duminica cand Republica Moldova a marcat cea de-a 32-a aniversare…

- Christopher Steele, fost ofițer al serviciilor de informații britanice (MI6), susține ca aflat cu cateva saptamani in urma ca se intenționeaza lichidarea lui Evgheni Prigojin, insa nu de catre Vladimir Putin, ci de catre un membru al elitei ruse, o persoana importanta din "mediul de afaceri" al Rusiei.…

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari rusi Wagner, se afla pe lista pasagerilor unui avion prabusit in Rusia,a informat miercuri autoritatea aeronautica civila rusa, scrie Agerpres. Conform presei locale preluate de EFE, este vorba de o aeronava privata Embraer. Aceasta avea la bord zece pasageri,…

