- Rusia tinde sa destabilizeze situația din Republica Moldova, astfel incat in țara sa nu mai aiba loc reforme, a declarat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, intr-un interviu acordat pentru Jurnal TV. ‘Moscovei ii convine ca in Republica Moldova sa existe haos, corupție, saracie, sa existe lideri…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat joi Rusia de amestec in afacerile interne ale tarii sale, ea dand ca exemplu apropiatele alegeri din regiunea Gagauzia, unde potrivit sefei statului moldovean multi dintre candidati sunt agenti rusi, transmite Reuters. In urma cu cateva zile, autoritatile…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau, a declarat ca accelerarea aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar putea fi posibila, in conditiile in care Chisinaul incearca sa adere la blocul comunitar pe fondul temerilor ca ar putea fi atras in conflictul…

- Cele zece runde de sancțiuni impuse Rusiei de cand a inceput invazia pe scara larga in Ucraina in februarie anul trecut, Uniunea Europeana a aplicat cea mai dura pedeapsa impusa vreodata impotriva unei țari straine Bruxelles-ul spune ca sancțiunile sale sunt menite sa reduca veniturile Moscovei și accesul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti, 14 martie, ca miza campaniei militare din Ucraina o reprezinta "insasi existenta Rusiei ca stat", informeaza Agerpres preluand agențiile de știri EFE și Reuters. Liderul de la Kremlin a mai afirmat ca economia rusa a facut fata sanctiunilor occidentale…

- Țarile din Uniunea Europeana (UE) nu au reușit miercuri, 22 februarie, sa ajunga la un acord asupra noilor sancțiuni impotriva Rusiei, care ar trebui sa intre in vigoare vineri, cu ocazia implinirii unui an de cand a inceput invazia Moscovei in Ucraina, au declarat mai multe surse diplomatice de la…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat sambata ca Uniunea Europeana ar trebui sa procedeze pentru achizitiile de munitii la fel cum a procedat pentru vaccinul impotriva coronavirusului, transmite Reuters. La Conferinta de Securitate de la Munchen, sefa executivului european a…

- Intr-o intalnire cu reprezentanti ai presei straine si din tara sa, in contextul in care comenta vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia, Lukasenko a declarat ca partea belarusa este gata sa-l primeasca la Minsk pe presedintele SUA pentru o „discutie serioasa pentru a se pune…