Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Parlamentului, Alexandr Slusari, susține ca este „șocat” de scrisoarea semnata de Veronica Dragalin, care pune la indoiala integritatea Tatianei Raducanu, fosta membra a Comisiilor Pre-Vetting și Vetting. „Nu este secret ca doamna Raducanu a fost promovata nemijlocit de președinta.…

- Atingerea securitatii energetice este una dintre prioritatile acestei foste republici sovietice cu 2,6 milioane de locuitori. Pentru moment, Republica Moldova este complet dependenta de gazele naturale rusesti, iar peste 70% din electricitate provine de la o centrala situata in Transnistria, o regiune…

- Presedinta in exercitiu a Republicii Moldova, Maia Sandu, este favorita in perspectiva viitoarelor alegeri prezidentiale din toamna, in timp ce principalul sau contracandidat, fostul presedintele pro-rus Igor Dodon, a scazut in preferintele alegatorilor sub 14%, conform rezultatelor unui sondaj prezentat…

- Irina Vlah, președinta Asociației „Platforma Moldova”, considera ca, daca opoziția va reuși sa se uneasca la alegerile prezidențiale din toamna, președinta Maia Sandu va pierde alegerile in primul tur. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Important” de la TVC21.

- Serviciile secrete ale Republicii Moldova au avertizat, astazi, ca Rusia pune la cale, in perioada urmatoare, mai multe actiuni de provocare si destabilizare in Transnistria si in Zona de Securitate. Modelul care va fi urmat este acela al incidentului care a avut loc in ziua in care la Tiraspol se desfasura…

- Uniunea Europeana urmarește indeaproape evoluția situației din jurul regiunii nerecunoscute Transnistria și iși declara sprijinul deplin pentru acțiunile guvernului Moldovei, in contextul adresarii "congresului deputaților" din regiune catre Rusia, in care aceștia au acuzat Chișinaul de presiuni și…

- Aflat in vizita in Republica Moldova, Christopher Smith, secretarul adjunct pentru Europa de Est in Departamentul de Stat al SUA, a avut, marți, la Tiraspol, o intrevedere cu liderul nerecunoscut al regiunii transnistrene Vadim Krasnoselski, la care a participat si responsabilul pentru relatiile externe…

- Putin ar urma sa isi tina la 29 februarie discursul sau anual in fata Parlamentului.Pe de alta parte, autoritatile din Transnistria sunt extrem de deranjate de masura Chisinaului care a intrat in vigoare de la 1 ianuarie si care le obliga sa plateasca taxele vamale la bugetul Republicii Moldova, si…