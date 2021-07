Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 iun - Sputnik. In dupa-amiaza zilei de marți, in jurul orei 14:40, proprietarul unui gospodarii țaranești din apropierea satului Pitușca, raionul Calarași, l-a gasit pe un tanar de 18 ani impușcat in cap, intr-o camera din gospodaria sa. Acesta a sunat imediat la Serviciul 112. ©…

- Serviciul de Informații și Securitate in comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale au documentat activitatea unui grup criminal organizat, creat cu scopul facilitarii susținerii examenului auto. Ofițerii de informații și procurorii au stabilit ca membrii grupului…

- Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan in Moldova, Gudsi Osmanov, s-a intilnit la Comrat cu șeful UTA Gagauzia, Irina Vlah. Potrivit Report, parțile au efectuat un schimb de opinii privind extinderea cooperarii intre Azerbaidjan și Gagauzia in toate sferele de activitate,…

- Seful statului, Maia Sandu, a convocat Consiliul Suprem de Securitate la doar cateva ore dupa ce Parlamentul l-a numit pe Boris Lupascu in calitate de judecator al Curtii Constitutionale, in locul Domnicai Manole.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat vineri, de urgența, Consiliului Suprem de Securitate, subiectul ce urmeaza a fi abordat in cadrul ședinței fiind riscul de subminare a ordinii constituționale in Republica Moldova. Ședința va avea loc la Președinție și are loc dupa ce…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat legea ce permite convocarea rezervistilor pentru serviciul militar fara a decreta mobilizarea, a comunicat miercuri presedintia de la Kiev, transmite Reuters. Legea, aprobata de parlament in martie, permite o intarire semnificativa a fortelor armate…