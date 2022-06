Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Maia Morgenstern a fost premiata pentru intreaga cariera. Distinctia de excelenta i-a fost oferita la festivitatea de incheiere a TIFF, organizata la Cluj-Napoca. Au fost desemnati si premiantii peliculelor prezente de-a lungul celor 10 zile de festival. Anul acesta trofeul Transilvania merge…

- Rusia reprezinta "un contributor masiv la cultura universala", a afirmat, sambata, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana in cadrul Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), la Cluj-Napoca.

- Fundașul Cristian Ganea, in varsta de 30 de ani, a semnat cu Panathinaikos, contract pe doua sezoane, cu 350.000 de euro salariu anual. Vestea lansata duminica s-a confirmat. Cristi Ganea continua in Grecia. Dupa doi ani la Aris, la final de angajament, fundașul stanga a avansat, ajungand la unul dintre…

- Romanii și firmele cauta sa se protejeze fața de scumpirea energiei și creșterea facturilor, iar Bucureștiul are șansa de a folosi apa geotermala pentru incalzire, o soluție care ar fi mai ieftina decat cele folosite in prezent, crede președintele Autoritații Naționale pentru Reglementare in domeniul…

- Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu are loc intre 24 iunie și 3 iulie și este cea mai mare sarbatoare a artelor spectacolului! Pentru zece zile, orașul și imprejurimile sale vor fi gazda a peste 3500 de participanți din 75 de țari.

- Deputatul Ludovic Orban, presedintele partidului Forta Dreptei, a declarat duminica, la Galati, ca este un sustinator „categoric” al cotei unice de impozitare, care este o forma de echitate fiscala. „In ceea ce priveste impozitul pe venit, eu sunt un sustinator categoric al cotei unice de impozitare,…

- New York Times noteaza ca embargoul impus petrolului rusesc va fi cea mai importanta masura luata in cadrul celui de-al șaselea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene. Unii diplomați și oficiali europeni au spus ca reprezentanții permanenți ai blocului se vor intalni miercuri, 4 mai, iar, pana la sfarșitul…

- Doi dintre cei mai valoroși actori din Romania, nume de referința pentru lumea filmului și a teatrului, Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț vor fi onorați la cea de-a 16-a ediție a Premiilor Gopo cu Premiul pentru intreaga cariera. Cele doua personalitați vor fi premiate in cadrul evenimentului care celebreaza…