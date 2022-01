Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a informat ca in ultimele 24 de ore, in spitalele din județ au fost internate noua persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate cinci persoane. In aceeași perioada au decedat 2 persoane ca urmare a infecției cu Covid – 19. Totalul persoanelor…

- In spitalele din județul Suceava, in ultimele 24 de ore au fost internate 18 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 42 persoane. In aceeași perioada au decedat patru persoane ca urmare a infecției cu Covid – 19. Prefectura Suceava a informat ca din totalul…

- In cursul zilei de astazi, totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 346, iar numarul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 38. De asemenea, la nivelul județului sunt disponibile 511 locuri libere Covid și 77 locuri pentru zona tampon. Prefectura…

- Potrivit datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivelul tarii exista 1.721 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19. Dintre acestea, 1.772 paturi ATI sunt ocupate. La momentul actual, nu este disponibil niciun pat liber de ATI, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite…

- Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de astazi, totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 in spitalele din județ este de 702, din care 179 de pacienți sunt cu forme grave și critice de Covid. La nivelul județului sunt disponibile 207 locuri libere Covid și 69 locuri pentru…

- Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 28686 de persoane declarate vindecate. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 58 persoane…

- Prefectura Suceava a informat ca astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 26760 de persoane declarate vindecate. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 70 persoane suspecte de infecție…

- Prefectura Suceava a transmis ca astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 26375 de persoane declarate vindecate d coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 64 persoane suspecte de infecție…