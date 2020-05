Mai putin de 5% dintre IMM-uri au inregistrat cresteri in perioada pandemiei Doar 1.6% dintre microintreprinderi si 4.3% dintre intreprinderile mici au inregistrat cresteri, in perioada Covid-19, semn ca au avut mai multa flexibilitate in a se adapta noilor cerinte si conditii.



Este rezultatul final al studiului din cadrul campaniei "Construim impreuna #ViataDupaCOVID19" initiata de Ingenius Hub si la care au participat peste 800 de organizatii.



Cu toate problemele inregistrate, firmele mici nu au apelat la somaj tehnic si nu intentioneaza sa o faca, daca isi revin in perioada verii. Desi au cautat solutii sa ramana operationale intr-o proportie cat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

