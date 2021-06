Mai puțin de 20.000 de oameni vaccinați în ultimele 24 de ore împotriva Covid-19 Doar 19.220 de romani s-au vaccinat anti-COVID in ultimele 24 de ore, dintre care 8.346 cu prima doza, conform datelor transmise luni seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. De la inceputul campaniei de imunizare in Romania, in 27 decembrie 2020, s-au vaccinat 4.705.718 de persoane. In ultimele 24 de ore, 14.049 de persoane s-au vaccinat cu Pfizer, 4.189 cu Johnson&Johnson, 557 cu Moderna si 425 cu AstraZeneca. In același interval au fost raportate 5 reactii adverse, iar 130 de reacții adverse sunt in investigare. Din 27 decembrie 2020, s-au vaccinat 4.705.718 oameni – 3.621.881 cu Pfizer,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Puțin peste 29.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor oficiale transmise, joi, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. In ultimele 24 de ore, 12.504 persoane s-au vaccinat cu prima doza, in timp ce 16.498 au efectuat rapelul.…

- Puțin peste 32.000 de persoane au fost imunizate anti-COVID in ultimele 24 de ore, arata datele oficiale transmise, miercuri, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare.Cel mai recent bilant arata ca, in ultimele 24 de ore, 13.425 de persoane s-au vaccinat cu prima doza, in timp…

- Peste 4.567.000 de persoane s-au imunizat impotriva noului coronaviru de la incputul campaniei de vaccinare și pana in prezent. In ultimele 24 de ore puțin peste 31.000 de oameni s-au imunizat, a transmis, luni, Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).…

- 41.554 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 28.383 au fost imunizate cu Pfizer, 2.648 cu Moderna, 1.413 cu AstraZeneca și 9.110 cu Johnson&Johnson. De la debutul campaniei de vaccinare, 4.514.587 de persoane au fost inoculate cu unul dintre vaccinuri,…

- 67.378 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 48.323 au fost imunizate cu Pfizer, 4.768 cu Moderna, 6.264 cu AstraZeneca și 8.023 cu Johnson&Johnson. De la debutul campaniei de vaccinare, 4.232.837 de persoane au fost inoculate cu unul dintre vaccinuri,…

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind imunizarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 103.937 de doze de vaccin, dintre care 88.282 – Pfizer, 9.706 – Moderna, 5.747 – AstraZeneca si 202 – Johnson&Johnson, potrivit datelor puse la dispozitie…

- In Romania au fost vaccinate anti-COVID, in ultimele 24 de ore, peste 90.000 de persoane. De la debutul campaniei, in 27 decembrie 2020, au fost vaccinați 2.921.600 de oameni, conform datelor transmise vineri seara de catre Comitetul de coordonare a vaccinarii. In ultima zi au fost vaccinate 90.400…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost vaccinate impotriva COVID-19 peste 51.300 de persoane, conform datelor transmise luni seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. Au fost vaccinate, in ultimele 24 de ore, 51.370 de persoane: 43.451 cu Pfizer, 3.943 cu Moderna și 3.976 cu AstraZeneca. Au…