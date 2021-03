Stiri pe aceeasi tema

- Printre decretele semnate de Iohannis se numara si promulgarea legii privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3 2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015 2020.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 17 martie…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, un proiect de lege care modifica ordonanta de urgenta a Guvernului 182/2020 si care prevede ca si in cazul familiilor monoparentale sunt acordate zile libere pentru parinti pentru supravegherea copiilor daca sunt suspendate sau limitate cursurile…

- Camera Deputatilor a modificat, miercuri, Ordonanta de urgenta 182/2020 referitoare la acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant, introducand…

- La centrele de vaccinare anti-COVID-19 din reteaua proprie a Ministerului Apararii Nationale (MApN) se pot vaccina si alti salariati din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si membrii familiilor acestora, potrivit unui amendament la un proiect initiat de Guvern si adoptat…

- Agenda ședinței Guvernului Romaniei din 8 februarie 2021: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare…

- Actele normative, adoptate miercuri, in sedinta de Guvern.Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 27 ianuarie 2021 sunt urmatoarele:I. PROIECTE IN ANALIZA1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative PRIMA LECTURA II. ORDONANTE…

- Guvernul urmeaza sa aprobe miercuri Ordonanța de Urgența privind modificarea și completarea OUG 57/2019, referitor la statutul prefectului si subprefectului. Aceste functii vor fi de demnitate publica și vor permite prefecților și subprefecților sa fie membri ai unor partide politice, a informat Guvernul…