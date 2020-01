MAI: Proiect legislativ pentru reglementarea circulaţiei trotinetelor electrice Ministerul Afacerilor Interne (MAI) supune dezbaterii publice un proiect de ordonanta a Guvernului privind circulatia pe drumurile publice care introduce prevederi referitoare la utilizarea trotinetelor electrice.



"Trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista pentru biciclete, iar in lipsa acestei piste vor putea circula doar pe sectoarele de drum unde viteza maxima admisa pentru circulatia vehiculelor este de 50 km/h. Pentru a conduce o bicicleta sau o trotineta electrica pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani. Transportul pasagerilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

